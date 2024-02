Vorsicht vor der Avant Brands-Aktie!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Avant Brands ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Avant Brands-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 71,43 und ein Wert für den RSI25 von 70,59. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Avant Brands in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Avant Brands wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Avant Brands ist mit einem Kurs von 0.105 CAD inzwischen -19,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -34,38 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" ein.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Avant Brands von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt.