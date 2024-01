Vorsicht vor der Automatic Data Processing-Aktie?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Automatic Data Processing beträgt derzeit 27,31, was 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 53 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Langfristig gesehen, wird die Aktie von Automatic Data Processing laut Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten. Es liegen insgesamt 2 positive, 2 neutrale und 1 negative Bewertung vor. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Das Kursziel für die Aktie liegt bei 260 USD, was eine potenzielle Performance von 11,83 Prozent bedeuten würde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" seitens der Redaktion.

Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche erzielte Automatic Data Processing in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,54 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 5,7 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Unterperformance von -15,24 Prozent. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Automatic Data Processing um 156,88 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies resultiert in einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war durchschnittlich. Daher erhält die Automatic Data Processing-Aktie ein "Neutral"-Rating.