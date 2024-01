Vorsicht vor der Au Gold-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der Au Gold liegt bei 100, was darauf hinweist, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung gegenüber Au Gold wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Au Gold-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb Au Gold in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet wird.

Zusammenfassend erhält Au Gold auf Basis der verschiedenen Indikatoren eine Gesamtbewertung als "Neutral".

