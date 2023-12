Vorsicht vor der Associated British Foods-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Associated British Foods":

Die technische Analyse der Associated British Foods-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 2007,4 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 2370 GBP um +18,06 Prozent darüber, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2214,08 GBP) weist mit einem letzten Schlusskurs von 2370 GBP eine Abweichung von +7,04 Prozent auf, was ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Associated British Foods-Aktie liegt bei 71,32, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 44,19, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden 7 Analystenbewertungen für die Aktie abgegeben, wovon 3 "Gut", 4 "Neutral" und keine "Schlecht" waren. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral". Auf kurzfristiger Basis wurde die Aktie als "Neutral" eingestuft, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 2079,17 GBP, was ein Abwärtspotential von -12,27 Prozent bedeutet.

Die Dividendenrendite von Associated British Foods liegt derzeit bei 2,18 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,75 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Damit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie.