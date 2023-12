Vorsicht vor der Asseco Poland ADR-Aktie?

Die Bewertung der Asseco Poland-Aktie

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Neutral". Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Auch dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Asseco Poland-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Asseco Poland-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 7,77 PLN liegt. Der letzte Schlusskurs von 7 PLN liegt also deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstagen, ergibt sich ein Wert von 6,23 PLN. Der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Summe wird die Asseco Poland-Aktie für die einfache Charttechnik also mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Asseco Poland. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Asseco Poland daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen also von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Asseco Poland-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Asseco Poland-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 7,02, sowie ein Wert für den RSI25 von 16,55. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.