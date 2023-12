Vorsicht vor der Asml-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Der niederländische Halbleiterhersteller Asml hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 108,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" eine Outperformance von +108,29 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Im Vergleich dazu hatte der gesamte "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, wobei Asml 108,29 Prozent darüber lag.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asml mit einem Wert von 55,52 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Asml-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um +10,5 Prozent abweicht, und auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine positive Abweichung von +11,08 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Asml, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser gemischten Signale erhält Asml eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse und weitere Auswertungsmodelle haben ebenfalls zu einem "Neutral" Rating geführt.

Insgesamt kann Asml von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung zugeschrieben werden.