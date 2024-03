Vorsicht vor der Arvinas-Aktie!

Die Arvinas-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht analysiert. Der aktuelle Kurs liegt bei 40,67 USD, was einer Entfernung von +35,61 Prozent vom GD200 (29,99 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Allerdings zeigt der GD50, der bei 44,4 USD liegt, ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -8,4 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Arvinas-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Arvinas liegt bei 76,96, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 70,62 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Arvinas besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen überwogen. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Arvinas 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält Arvinas für seine Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.