Vorsicht vor der Armata Pharmaceuticals-Aktie?

Sentiment und Buzz: Armata kann über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und bewertet werden. Dies liefert interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was auf eine Einschätzung als "Neutral"-Wert hindeutet. Insgesamt ergibt sich für Armata daher die Einstufung: "Neutral".

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung beurteilt werden. Unsere Analysten haben Armata in sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen rund um Armata aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 2,13 USD für die Armata-Aktie. Der letzte Schlusskurs liegt damit auf ähnlichem Niveau (-0,47 Prozent Abweichung im Vergleich) und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 2,34 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-9,4 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. In Summe wird Armata auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Analysteneinschätzung: In den vergangenen 12 Monaten ergibt sich für Armata eine positive Einschätzung, da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Armata vor. Das Kursziel der Analysten für Armata liegt im Durchschnitt bei 7 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs sich um 230,19 Prozent entwickeln wird, da der Kurs zuletzt bei 2,12 USD notierte. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".