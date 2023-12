Vorsicht vor der Argosy Minerals-Aktie!

Argosy Minerals: Aktienanalyse ergibt schlechtes Rating

Die Dividendenrendite von Argosy Minerals beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,82 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass die Argosy Minerals-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 25 als überverkauft gilt, was als "Gut" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 54, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung des RSI als "Gut".

In Bezug auf den aktuellen Kurs der Argosy Minerals-Aktie von 0.135 AUD zeigt die technische Analyse ein "Schlecht"-Signal, da der Kurs 56,45 % unter dem GD200 von 0,31 AUD liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 0,16 AUD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -15,63 % beträgt. Somit wird der Kurs der Argosy Minerals-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte Argosy Minerals in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -79,17 %, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt nur um -15,57 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -63,6 % im Branchenvergleich für Argosy Minerals. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Argosy Minerals um 63,6 % unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.