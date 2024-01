Vorsicht vor der Aptitude Software-Aktie?

Die technische Analyse von Aptitude Software zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 302,26 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 295,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -2,24 Prozent entspricht. Daher erhält Aptitude Software eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 259,14 GBP, was über dem letzten Schlusskurs von 295,5 GBP liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Aptitude Software auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 45,92 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 37,91 Punkten, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, wodurch Aptitude Software eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für Aptitude Software eine gemischte Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des RSI und des Anleger-Sentiments.