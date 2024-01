Vorsicht vor der Applyflow-Aktie?

Die technische Analyse der Applyflow-Aktie zeigt eine Abweichung des aktuellen Kurses von 0,016 AUD von den gleitenden Durchschnitten des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und 50 Handelstage (GD50) von -20 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Anleger-Stimmung bei Applyflow ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Applyflow-Analyse vom 10.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Applyflow jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Applyflow-Analyse.

Applyflow: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...