Vorsicht vor der Appian-Aktie!

Das Anleger-Sentiment für die Appian-Aktie hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt, basierend auf den Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. An vier Tagen dominierten jedoch positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen identifiziert. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche verzeichnete Appian in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,95 Prozent, was einer Underperformance von -13,63 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite mit 9,18 Prozent unter dem Durchschnitt, was eine Unterperformance von 12,13 Prozent bedeutet. Auf Basis dieser Vergleiche wird Appian in dieser Kategorie ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Appian mit 0 Prozent 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Da die durchschnittliche Dividendenrendite in der "Software"-Branche bei 2,23 Prozent liegt, wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen der Appian-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates zu Appian gibt, ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein durchschnittliches Potenzial von 44,33 USD, was einem möglichen Anstieg um 27,76 Prozent vom letzten Schlusskurs (34,7 USD) bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" von den Analysten.

Insgesamt erhält Appian daher auf Grundlage des Anleger-Sentiments, des Branchenvergleichs, der Dividendenrendite und der Analysteneinschätzung eine "Schlecht"-Bewertung.