Vorsicht vor der Ap Oil-Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse im Finanzmarkt. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der RSI für Ap Oil derzeit bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Im Gegensatz dazu zeigt der etwas längerfristige 25-Tage-RSI, dass Ap Oil überkauft ist, wodurch das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Ap Oil in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,16 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -11,82 Prozent gefallen, was eine Unterperformance von -10,34 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Ap Oil um 10,34 Prozent niedriger. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -20 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,14 SGD mit dem aktuellen Kurs (0,112 SGD) vergleicht. Diese Abweichung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,12 SGD eine Abweichung von -6,67 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für Ap Oil führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in Social Media, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Ap Oil eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Ap Oil daher ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Ap Oil somit in den verschiedenen Kategorien Bewertungen, die auf eine schlechte Performance hinweisen.