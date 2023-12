Vorsicht vor Anhui Kouzi Distillery!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für eine genaue Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Anhui Kouzi Distillery heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 76,44 Punkten, was darauf hinweist, dass Anhui Kouzi Distillery überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark. Entgegen dem RSI7 ist Anhui Kouzi Distillery hier weder überkauft noch -verkauft, weshalb das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Anhui Kouzi Distillery-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb wir diesen Punkt mit "Neutral" bewerten. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Anhui Kouzi Distillery-Aktie ein "Gut"-Rating.

Betrachtet man den Aktienkurs im Branchenvergleich, so hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,84 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Anhui Kouzi Distillery damit 7,42 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,43 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Getränke" beträgt -6,28 Prozent, und Anhui Kouzi Distillery liegt aktuell 7,56 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Anhui Kouzi Distillery wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf dieser Ebene. Die Redaktion hat außerdem 6 Schlecht-Signale herausgefiltert und ordnet daher eine "Schlecht" Empfehlung zu. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Schlecht"-Einstufung.