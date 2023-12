Vorsicht vor Anhui Kouzi Distillery!

Die Aktie von Anhui Kouzi Destillerie hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, wodurch die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festgelegt wurde.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 56,68 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 44,67 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -21,19 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Auch in Bezug auf den GD50 der letzten 50 Tage erhält die Aktie mit einem Abstand von -7,5 Prozent die Bewertung "Schlecht". Die Gesamtnote lautet daher ebenfalls "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 ergibt eine Bewertung von "Neutral". Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als "Neutral" festgelegt.

Im Branchenvergleich erzielte Anhui Kouzi Destillerie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -9,62 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Getränkebranche. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgütersektor ergibt sich eine Unterperformance von 9,29 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.