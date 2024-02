Vorsicht vor Anheuser-Busch InBev!

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Anheuser-Busch Inbev hin zum Negativen festgestellt. Diese Veränderung basiert auf der Tendenz der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, besonders negative Themen zu diskutieren. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Anheuser-Busch Inbev in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,86 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von 0 Prozent in der "Getränke"-Branche eine Outperformance von +5,86 Prozent bedeutet. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit 5,86 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die aktuelle Dividendenrendite für Anheuser-Busch Inbev beträgt 1,03 Prozent und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 2,85 Prozent. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Anheuser-Busch Inbev momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Anheuser-Busch Inbev somit in dieser Analyse als "Schlecht" bewertet.