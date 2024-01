Vorsicht vor der Angold Resources-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Domino's Pizza":

Angold: Analyse zeigt neutrale Einschätzung und unrentables Investment

Die Analyse von Sentiment und Buzz über einen längeren Zeitraum ergibt interessante Rückschlüsse über das Stimmungsbild der Anleger in Bezug auf Angold. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was die Einschätzung als "Neutral"-Wert bestätigt. Insgesamt ergibt sich damit für Angold eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass Angold momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Angold mit 0 Prozent 3,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Social Media-Diskussion zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Angold eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Angold daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung und insgesamt ein "Gut"-Rating von der Redaktion.