Vorsicht vor der Anagenics-Aktie?

Die Diskussionen über Anagenics in den sozialen Medien signalisieren die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Tagen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Anagenics unserer Meinung nach bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Anagenics als Neutral-Titel zu betrachten ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Anagenics-Aktie ergibt sich ein Wert von 100 für den RSI7, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert von 50 für den RSI25, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Anagenics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,02 AUD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,019 AUD (Unterschied -5 Prozent). Auf dieser Basis bewerten wir die Aktie als "Neutral". Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,02 AUD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-5 Prozent Abweichung). Somit wird die Anagenics-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um die Aktien, sind wichtige Maßstäbe. Wir haben die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung rund um Anagenics untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Anagenics weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit geben wir der Aktie von Anagenics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

