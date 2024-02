Vorsicht vor AmpliTech!

Die Aktie von Amplitech wird aus charttechnischer Sicht derzeit neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -8,25 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt sich eine geringere Abweichung von -4,55 Prozent, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Amplitech liegt bei 87,5, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Amplitech war größtenteils positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität wird als neutral eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht, während das Anleger-Sentiment und der Buzz im Internet positiv ausfallen.