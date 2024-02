Vorsicht vor Amigo!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amigo beträgt 0, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,54 für Verbraucherfinanzierung deutlich unterdurchschnittlich ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Amigo eine Performance von -90,49 Prozent verzeichnet, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Verbraucherfinanzierung-Branche eine Underperformance von -82,61 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Finanzsektor insgesamt hat Amigo mit einer Rendite von -6,9 Prozent deutlich schlechter abgeschnitten. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung und Kommentare zu Amigo neutral waren und auch die Themen in den sozialen Medien waren in den letzten Tagen überwiegend neutral. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Amigo beträgt 0 Prozent, was 5,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.