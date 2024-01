Vorsicht vor der Amasse Capital-Aktie!

Amasse Capital mit schlechter Bewertung in verschiedenen Kategorien

Die Amasse Capital Aktie steht derzeit im Fokus der Anleger und erhält von der Redaktion eine schlechte Bewertung in verschiedenen Kategorien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Amasse Capital mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,92 Prozent in der Branche "Kapitalmärkte". Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment.

Auch aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein negativer Trend. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Amasse Capital-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,19 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,095 HKD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,13 HKD) weicht der letzte Schlusskurs mit -26,92 Prozent deutlich ab. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Des Weiteren zeigt der Branchenvergleich Aktienkurs eine unterdurchschnittliche Performance von Amasse Capital im Vergleich zum Sektor "Finanzen". Mit einer Rendite von -13,29 Prozent liegt die Aktie mehr als 5 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche von -7,97 Prozent liegt die Rendite von Amasse Capital mit -13,29 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich jedoch eine neutrale Einschätzung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amasse Capital liegt bei 23, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein durchschnittliches KGV von 22 aufweisen. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt sich also eine negative Entwicklung der Amasse Capital Aktie in verschiedenen Kategorien, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führt. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen.