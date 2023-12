Vorsicht vor der Altamira Gold-Aktie!

Die Dividendenrendite von Altamira Gold liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau einen niedrigeren Ertrag von 3,67 Prozentpunkten bedeutet. Diese geringere Dividende führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Altamira Gold-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50, was bedeutet, dass die Altamira Gold-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating aus der Analyse der RSIs.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Altamira Gold-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,71 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -24,29 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Performance mit -24,29 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Altamira Gold-Aktie mit einem Kurs von 0,14 CAD derzeit -6,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von -22,22 Prozent als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit aus verschiedenen Analysen ein "Schlecht"-Rating für die Altamira Gold-Aktie.