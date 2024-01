Vorsicht vor der Allied Healthcare Products-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "iCAD":

In den letzten zwei Wochen wurde insbesondere in den sozialen Medien über Allied Healthcare Products sehr negativ diskutiert. Dies führte dazu, dass das Stimmungsbarometer an zwei Tagen in die negative Richtung zeigte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit wird Allied Healthcare Products insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche zeigte Allied Healthcare Products in den letzten 12 Monaten eine Performance von -99,05 Prozent, was einer Underperformance von -135,06 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Vergleich zum Durchschnittswert des "Gesundheitspflege"-Sektors lag die Aktie 119,22 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Allied Healthcare Products beträgt derzeit 0 %, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,56 %. Diese Differenz führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie derzeit bei 50 liegt, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25 (basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen) führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich also für Allied Healthcare Products insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Performance im Branchenvergleich, der Dividendenrendite und dem Relative Strength-Index.

