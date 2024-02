Vorsicht vor der Allegiant Travel-Aktie?

Der Aktienkurs von Allegiant Travel verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,64 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt anderer Unternehmen im gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Aktie 264,97 Prozent darunter. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Fluggesellschaften beträgt 8,75 Prozent, wobei Allegiant Travel derzeit 29,39 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben die Aktie von Allegiant Travel in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Daher wird die langfristige Einstufung als "Neutral" angesehen. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, basierend auf den jüngsten Studien. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 85 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 4,74 Prozent entspricht.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Allegiant Travel ist insgesamt positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung und Einschätzungen zu Aktien beeinflussen. In Bezug auf Allegiant Travel wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend stabil, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.