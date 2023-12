Vorsicht vor Alkemy Capital Investments!

Weitere Suchergebnisse zu "Casino Guichard":

Die technische Analyse des Alkemy Capital Investments-Aktienkurses deutet darauf hin, dass sich das Wertpapier derzeit in einem negativen Trend befindet. Sowohl der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt als auch der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt zeigen einen Abwärtstrend an. Der letzte Schlusskurs von 110 GBP liegt deutlich unter dem längerfristigen Durchschnitt von 161,83 GBP, was einer Abweichung von -32,03 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 124,98 GBP wird mit einem letzten Schlusskurs von 110 GBP unterschritten, was einer Abweichung von -11,99 Prozent entspricht. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Alkemy Capital Investments somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als eher neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls negative Signale. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und dem Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung einbringt. Der RSI25 hingegen zeigt weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Alkemy Capital Investments-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt lässt die technische Analyse und die Anleger-Stimmung daher auf eine negative Entwicklung des Alkemy Capital Investments-Aktienkurses schließen.