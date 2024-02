Vorsicht vor Alibaba!

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken größtenteils negativ. An drei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Insbesondere die Diskussionen über das Unternehmen Alibaba waren vorherrschend negativ. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es wurden 5 "Gut"-Signale (gegenüber 1 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie von Alibaba ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,82 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 37, was einen Abstand von 74 Prozent bedeutet. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alibaba-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 81,88 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 69,55 HKD um 15,06 Prozent darunter liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine Differenz von -2,88 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Alibaba eine Dividendenrendite von 1,36 Prozent auf, die unter dem Branchendurchschnitt von 5,56 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.