Vorsicht vor der Al-Aktie?

Die technische Analyse der Aktie Al zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,56 HKD lag. Der letzte Schlusskurs hingegen betrug 0,9 HKD, was einem Unterschied von -42,31 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,09 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Differenz von -17,43 Prozent entspricht. Daher wird die Al-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen zu Al. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Al eher durchschnittlich bzw. gering sind. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Al-Aktie liegt aktuell bei 70, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 80, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung der RSI als "Schlecht" für die Al-Aktie.