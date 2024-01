Vorsicht vor Akoustis!

Die technische Analyse der Akoustis-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1,86 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,721 USD liegt und somit einen Abstand von -61,24 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,66 USD, was einer Differenz von +9,24 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index gibt ebenfalls ein neutrales Signal, mit einem RSI7-Wert von 92,81 und einem RSI25-Wert von 44,6. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich eine negative Differenz von -11546,47 Prozent zum Branchendurchschnitt, da bei Akoustis aktuell keine Dividende ausgeschüttet wird. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Akoustis. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie weist darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Alles in allem ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse daher gemischte Signale für die Akoustis-Aktie, mit einer überwiegend neutralen Tendenz in den verschiedenen Bewertungskriterien.