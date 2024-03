Vorsicht vor Air ChinaClass A!

Die Air China Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 7,19 CNH gehandelt, was einer Abweichung von -1,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -11,45 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung im Hinblick auf die Air China Aktie ist überwiegend negativ, wie Analysen sozialer Plattformen zeigen. Auch die Themen, die in den letzten zwei Tagen in den sozialen Medien rund um Air China diskutiert wurden, waren vorwiegend negativ. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine Bewertung von "Schlecht". Die Handelssignale wurden konkret berechnet und führten zu dieser Einschätzung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors ("Industrie") hat die Air China Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -35,96 Prozent erzielt, was 16,67 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt -9,79 Prozent, und Air China liegt aktuell 26,16 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten vier Wochen gab es eine positive Veränderung im Stimmungsbild der Air China Aktie, was zu einer Bewertung als "Gut" in Bezug auf das Sentiment führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.