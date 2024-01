Vorsicht vor der Aigan-Aktie?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um den überkauften oder überverkauften Zustand eines Wertpapiers zu beurteilen. Ein hoher RSI-Wert kann auf eine mögliche Kurskorrektur hinweisen, während ein niedriger RSI-Wert auf mögliche Kursgewinne hindeutet. Bei der aktuellen Analyse zeigt der RSI für Aigan auf 7-Tage-Basis einen Wert von 35,29 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 38,64 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Dennoch gab es in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um die Aktie. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "gut" eingestuft.

Bei der charttechnischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Aigan-Aktie auf 200-Tage-Basis einen aktuellen Wert von 176,78 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auf 50-Tage-Basis beträgt der gleitende Durchschnitt 172,8 JPY, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie wird daher insgesamt neutral bewertet.

Zusammenfassend erhält die Aigan-Aktie in allen analysierten Punkten eine neutrale Bewertung.