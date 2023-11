Vorsicht vor Aiadvertising!

Investoren: Die Diskussionen über Aiadvertising auf den sozialen Medienplattformen geben Aufschluss über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. Aktuell überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Beiträgen der letzten beiden Wochen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Daher ist die Redaktion der Ansicht, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Aiadvertising hinsichtlich der Investorenstimmung angemessen bewertet ist.

Relative Stärke Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Aiadvertising heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 23,53 Punkten, was darauf hindeutet, dass Aiadvertising überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI weniger Schwankungen. Im Gegensatz zum RSI7 ist Aiadvertising hier weder überkauft noch überverkauft. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier von Aiadvertising daher ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Dividende: Die Dividendenrendite ergibt sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs. Aiadvertising weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt ("Software") von 22,42 % liegt. Mit einer Differenz von 22,42 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Stimmung und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen hat in den letzten Monaten abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Aiadvertising daher ein "Schlecht"-Rating.