Vorsicht vor der Agrimin-Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Agrimin-Aktie zeigt einen Wert von 81 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 61,76, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating für Agrimin basierend auf der RSI-Bewertung.

Die Stimmung und das Feedback der Anleger auf sozialen Plattformen deuten hingegen auf eine positive Einschätzung hin, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass die Stimmung der Anleger sich im vergangenen Monat eingetrübt hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zudem wurde die Aktie weniger intensiv diskutiert, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Agrimin-Aktie derzeit um 10 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zu den zurückliegenden 200 Tagen beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt auf 14,29 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.