Vorsicht vor der Afritin Mining-Aktie!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Andrada Mining heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 41,38 Punkten, was darauf hinweist, dass Andrada Mining weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,81, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für Andrada Mining hinweist.

Im Branchenvergleich erzielte Andrada Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,12 Prozent. Dies stellt eine Outperformance dar, da ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -19,6 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -19,6 Prozent verzeichnete, liegt Andrada Mining mit einer Überperformance von 7,48 Prozent deutlich darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Andrada Mining aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,5 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Andrada Mining-Aktie beträgt der 200-Tages-Durchschnitt 6,14 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 4,25 GBP liegt, was eine -30,78 Prozent Abweichung darstellt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 4,87 GBP unter dem letzten Schlusskurs (-12,73 Prozent). Auf Basis dieser Indikatoren wird Andrada Mining mit einem "Schlecht"-Rating versehen.