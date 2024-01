Vorsicht vor der Aerometrex Ltd-Aktie!

Die technische Analyse der Aerometrex-Aktie zeigt gemischte Trends. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,31 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,25 AUD liegt, was einer Abweichung von -19,35 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 0,26 AUD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,25 AUD liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Aerometrex daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 71, was darauf hindeutet, dass die Aerometrex-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da Aerometrex weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment und Buzz rund um Aerometrex zeigen eine neutrale Bewertung, da in den sozialen Medien weder übermäßig positive noch negative Meinungen verbreitet wurden. Die Diskussionen über das Unternehmen waren jedoch insgesamt weniger intensiv als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aerometrex-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des RSI und des Anleger-Sentiments.