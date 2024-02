Vorsicht vor Aehr Test!

Die Stimmung unter den Anlegern zu Aehr Test ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden sowohl positive als auch negative Meinungen ausgewertet, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen keine deutlichen Themen im Vordergrund standen. Daher wird die Einschätzung für die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aehr Test einen aktuellen Wert von 22 auf. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 71 haben, wird Aehr Test als unterbewertet betrachtet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Aehr Test mit anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie zeigt sich eine Rendite von -56,82 Prozent in den letzten 12 Monaten, was mehr als 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche beträgt 40,61 Prozent, was Aehr Test mit einer Rendite von 97,43 Prozent deutlich unterschreitet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) für Aehr Test ergibt einen Wert von 74,48, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 91, was ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hinweist.

Zusammenfassend ergibt sich eine positive Anleger-Stimmung, jedoch wird die Aktie aus fundamentaler und technischer Sicht als unterbewertet und mit einer schlechten Kursentwicklung bewertet.