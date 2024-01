Vorsicht vor Aehr Test!

Der Aktienkurs von Aehr Test hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der Branche "Informationstechnologie" um -56,82 Prozent verschlechtert, was mehr als 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 42,27 Prozent erzielte, liegt Aehr Test mit 99,09 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aehr Test mit einem Wert von 22,2 unter dem Branchendurchschnitt liegt, wodurch die Aktie als "günstig" eingestuft werden kann.

Im Hinblick auf die Dividende schüttet Aehr Test im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,17 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, da sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt hat und das Unternehmen weniger Beachtung erfährt. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Aehr Test-Aktie.