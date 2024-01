Vorsicht vor der Adyen Parts Sociales-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Die Adyen-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 1180,9 EUR bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 1130,2 EUR, was einem Unterschied von -4,29 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (1113,87 EUR) zeigt einen ähnlichen Trend, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Adyen-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung gemäß der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo vermehrt negative Themen und Meinungen zu Adyen aufgetaucht sind. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch auch ein deutliches Signal: Die überwiegende Mehrheit der Meinungen und Kommentare der letzten Wochen ist positiv. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens. Zudem wurden in diesem Zeitraum zehn positive Handelssignale ermittelt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Adyen-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt kann die Aktie von Adyen anhand der technischen Analyse und der Stimmung der Anleger mit einer "Neutral"-Bewertung bewertet werden.