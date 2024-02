Vorsicht vor der Advanced Human ImagingADR-Aktie!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die Meinungsbildung, insbesondere in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. Bei Advanced Health Intelligence wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Tendenz, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als schlecht eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,19 AUD, während der Kurs der Aktie (0,092 AUD) um -51,58 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 0,1 AUD führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Allerdings standen in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Advanced Health Intelligence zeigt einen neutralen Wert von 50, während der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt lässt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung für die Aktie feststellen.