Vorsicht vor Advanced Emissions!

Arq schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt in der Chemikalienbranche. Die Differenz beträgt 8342,82 Prozentpunkte (0 % gegenüber 8342,82 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben jedoch zugenommen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Arq-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Das KGV der Aktie beträgt aktuell 2,29, was 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält hierfür eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten hat Arq eine Performance von 9,87 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 800,43 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -790,56 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.