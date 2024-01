Vorsicht vor der Advanced Automation-Aktie?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Advanced Automation von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Advanced Automation liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50 und weist somit ebenfalls auf eine neutrale Situation hin.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie eine Rendite von 100 Prozent im vergangenen Jahr und liegt damit 114,52 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie". Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Aktie aktuell 109,77 Prozent über der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass die Anleger-Stimmung, der Relative Strength Index, der Branchenvergleich Aktienkurs und das Sentiment und Buzz darauf hindeuten, dass die Advanced Automation derzeit eine neutrale Bewertung aufweist.