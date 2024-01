Vorsicht vor der Aduro Clean Technologies-Aktie?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Aduro Clean von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Diskussionen in den sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden hingegen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Alles in allem ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Um zu beurteilen, ob Aduro Clean aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dieser beträgt für die letzten 7 Tage 57,5 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt mit einem Wert von 33,7 ein "Neutral"-Rating.

Der aktuelle Kurs der Aduro Clean von 1,44 CAD liegt mit einer Entfernung von +41,18 Prozent vom GD200 (1,02 CAD) aus charttechnischer Sicht im "Gut"-Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls mit einem Kurs von 1,16 CAD ein "Gut"-Signal auf.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aduro Clean weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.