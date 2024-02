Vorsicht vor der Admiralty ResourcesL-Aktie!

Die Aktie der Admiralty Nl hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,01 AUD erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,007 AUD, was einem Rückgang um 30 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,01 AUD zeigt mit einem Rückgang um 30 Prozent ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Admiralty Nl liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Admiralty Nl-Aktie daher gemäß der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung eine überwiegend negative Bewertung.