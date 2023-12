Vorsicht vor der Addex Therapeutics-Aktie!

In den letzten Wochen wurde bei Addex Therapeutics eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Beobachtung, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Daher wurde dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Addex Therapeutics mit -60,84 Prozent mehr als 64 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,82 Prozent erzielte, liegt Addex Therapeutics mit 63,66 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung des Aktienkurses führte daher zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Addex Therapeutics derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,09 CHF, während der Kurs der Aktie (0,042 CHF) um -53,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 0,05 CHF zeigt eine Abweichung von -16 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie das Rating "Schlecht".

Die Dividendenrendite für Addex Therapeutics beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten.