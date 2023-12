Vorsicht vor der Acro Biomedical Co Ltd-Aktie!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Acro Biomedical in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen deutlichen Rückgang und die Aktie erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass es derzeit nicht im Fokus der Anleger steht. Die Anzahl der Beiträge zu Acro Biomedical in den sozialen Medien war unwesentlich mehr oder weniger als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht zeigt die technische Analyse, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2,04 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,105 USD liegt, was einer Abweichung von -94,85 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,64 USD deutlich über dem aktuellen Kurs, was zu einer Abweichung von -83,59 Prozent führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Acro Biomedical derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister. Mit einer Differenz von 89,14 Prozentpunkten (0 % gegenüber 89,14 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an zwei Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Acro Biomedical. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.