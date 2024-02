Vorsicht vor der AF Legal-Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Af Legal wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Af Legal-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Af Legal-Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird Af Legal daher mit einem "Schlecht"-Rating in dieser Analyse bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Af Legal. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung für Af Legal in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Af Legal festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die Af Legal-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und des aktuellen Kurses bewertet. Die Abweichung von -5,56 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von -10,53 Prozent eine negative Entwicklung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.