Vorsicht vor der AAR-Aktie!

In den letzten vier Wochen gab es bei Aar eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche konnte Aar in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,39 Prozent erzielen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Aar 14,28 Prozent über dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aar-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf 7-Tage-Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Aar.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Analyse ergibt sich eine insgesamt "Schlecht"-Einstufung auf dieser Ebene.

Insgesamt ergibt die Messung der Stimmung und des Buzz in den sozialen Medien sowie die Bewertungen im Branchenvergleich und durch den RSI eine eher negative Einschätzung für die Aar-Aktie.