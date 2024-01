Vorsicht vor der 3M-Aktie!

Der Aktienkurs von 3m verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,55 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche im Durchschnitt um 5,62 Prozent, was einer Underperformance von -16,16 Prozent für 3m entspricht. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 6,74 Prozent im letzten Jahr, und 3m lag 17,29 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält 3m ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt 3m insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 19,39 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für 3m.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt 3m mit 5,51 Prozent momentan unter dem Branchendurchschnitt von 16,94 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die 3m-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für 3m basierend auf verschiedenen Vergleichskriterien.