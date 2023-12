Vorsicht vor 2U!

Der Aktienkurs von 2u zeigt eine Performance, die im Vergleich zum durchschnittlichen Jahreswert von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 60,65 Prozent niedriger ist. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,42 Prozent verzeichnet, liegt 2u mit einer Rendite von -60,65 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden liegt 2u mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,83 %) deutlich niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, zeigt die Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark verändert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt gleich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der 2u-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 3,76 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,19 USD liegt damit deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die 2u-Aktie somit sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.