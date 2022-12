Vorschau auf einen neuen Start: Die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 10-jährigen Bestehen des Guangzhou Award sind vorüber.

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Der Workshop 2022 für Vordenker und die Feier zum zehnjährigen Bestehen des Guangzhou-Preises fanden vom 12. bis 15. Dezember im Guangzhou Baiyun International Convention Center statt.. Repräsentanten von mehr als 120 Städten aus über 50 Ländern und Regionen, Beschäftigte internationaler Organisationen sowie Fachleute und Wissenschaftler auf dem Gebiet der Stadtforschung nahmen online teil, um das vergangene Jahrzehnt des Guangzhou Award Revue passieren zu lassen und die Zukunft der städtischen Nachhaltigkeit zu erörtern.Der gemeinsam von der Stadt Guangzhou, UCLG und Metropolis ins Leben gerufene Guangzhou Award ist die erste internationale Auszeichnung, die nach einer chinesischen Stadt benannt ist. Die Veranstaltungsreihe zum zehnjährigen Bestehen des Guangzhou Award umfasste eine Auftaktveranstaltung, 4 Unterforen und eine Abschlusszeremonie. Bei der Eröffnungszeremonie wurden die neuesten Forschungsberichte des Guangzhou Award veröffentlicht, darunter Civitas Novus: Urban Innovation Assessment Zero Draft Report und Learning from the 5th Guangzhou International Award for Urban Innovation. Gleichzeitig wurden die Internationale Datenbank für urbane Innovation und die Online-Ausstellung zum zehnjährigen Bestehen des Guangzhou Award angekündigt.Die Themen der Unterforen waren Grüne Städte und Klimaresilienz, Städtisches Erbe und Kulturerhalt, Städtische Vielfalt und integrative Entwicklung sowie Innovative Städte, Technologie und Governance. In jedem Unterforum befassten sich Städtevertreter und andere Sachverständige mit den innovativen Initiativen des Guangzhou Award, tauschten Erfahrungen und Erkenntnisse aus und regten das gegenseitige Lernen der Städte weltweit an.Im Laufe der letzten zehn Jahre hat der Guangzhou Award lokales Wissen in die globale Entscheidungsfindung und den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit einfließen lassen. Seit seiner erstmaligen Verleihung im Jahr 2012 hat der Guangzhou Award fünf Zyklen durchlaufen, an denen insgesamt 1.361 Initiativen aus 556 Städten und Gemeinden in 96 Ländern und Regionen teilgenommen haben. Dadurch konnten innovative Lösungen für verschiedene städtische Herausforderungen gefunden und alle 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung umgesetzt werden. Im Jahr 2020 wurden die in die engere Wahl gekommenen Initiativen des Guangzhou Award in die Datenbank für bewährte Verfahren der UN-Habitat Urban Agenda Platform aufgenommen. Der Guangzhou Award dient seit jeher der Dokumentation und Studie von städtischen Innovationsinitiativen, um Städten und Kommunalverwaltungen qualitativ hochwertige öffentliche Güter zur Beschleunigung des städtischen Wandels und zur Erreichung der neuen städtischen Agenda und die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zur Verfügung zu stellen.Im Rahmen des Guangzhou Award fand der Workshop für Vordenker bereits viermal statt. Ziel war es, die neuesten Erfahrungen und Erkenntnisse auszutauschen sowie den internationalen Dialog und den Aufbau von Kapazitäten im Bereich der städtischen Innovation zu fördern. Eine große Anzahl von städtischen Führungskräften und Interessenvertretern aus der ganzen Welt hat an dem Workshop für Vordenker teilgenommen und von der städtischen Innovation gelernt.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vorschau-auf-einen-neuen-start-die-jubilaumsfeierlichkeiten-zum-10-jahrigen-bestehen-des-guangzhou-award-sind-voruber-301705125.htmlPressekontakt:Guangzhou Award Secretariat,info@guangzhouaward.orgOriginal-Content von: The Guangzhou Award Secretariat, übermittelt durch news aktuell