Vorschau auf Quartalsbilanz: Peloton Interactive erwartet Gewinnrückgang und Umsatzverlust

Peloton Interactive, ein Unternehmen mit Sitz in New York, wird in 41 Tagen seine Quartalsbilanz für das erste Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Peloton Interactive Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 2,18 Mrd. EUR. Analysten erwarten für das erste Quartal einen leichten Umsatzrückgang von -4,30 Prozent auf 550,13 Mio. EUR im Vergleich zu den 574,82 Mio. EUR im Vorquartal. Der bisherige Verlust soll um +70,00% fallen und sich voraussichtlich auf -224,05 Mio. EUR belaufen.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten eher pessimistisch. Sie prognostizieren einen Umsatzrückgang von -21,80 Prozent und einen Gewinnrückgang von +61,10 Prozent auf -676,86 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr (-1,15 Mrd. EUR)....